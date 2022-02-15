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Лыжница Степанова колко ответила на упреки шведского комментатора по поводу смазки

Спорт
Лыжница Степанова колко ответила на упреки шведского комментатора по поводу смазки
instagram.com  /  @veronik20011

Москва, 15 февраля. Российские лыжницы используют запрещенную в Европе смазку для снаряжения на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил шведский комментатор Томас Петтерссон.

Эксперт уверен, что спортсменки для достижения лучших результатов применяют фтор С8. Однако лыжница из РФ Вероника Степанова иронично восприняла упрек и ответила на него через страницу в Instagram.

«Он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет!» — отметила спортсменка.

Ранее стало известно, что эксперты по фигурному катанию, опрошенные Медиагруппой «Патриот», считают, что провокация с фигуристкой Камилой Валиевой задумана с целью дискредитации сборной РФ по фигурному катанию. По всеобщему мнению, она была бесспорным лидером Олимпиады в Пекине.

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лыжи смазка вероника степанова
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