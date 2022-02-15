Цифровизация медицины ждет российские больницы и поликлиники в марте

Москва, 15 февраля. Медицинские учреждения России в марте перейдут на электронный документооборот. Постановление об этом было принято Правительством РФ.

Эта инициатива исходит из планов связать региональные больницы и поликлиники в единую информационную систему. Кроме того, она расширит функционал Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Благодаря цифровизации персонал организаций здравоохранения будет иметь доступ к необходимым документам. Например, к истории болезни, даже в случае если человек переезжал и менял поликлинику или больницу, передают «Известия».

Ранее Минздрав России заявил, что оказание плановой первичной медицинской помощи детям не будет приостановлено из-за пандемии коронавируса.