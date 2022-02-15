Вывод криптовалюты в рубли могут обложить налогами в России

Москва, 15 февраля. Министерство экономического развития (МЭР) России предложило установить налоги по факту конвертации криптовалюты в рубли.

«Известия» со ссылкой на МЭР сообщает, что в ведомстве также предложило разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, а также ввести сниженные коммерческие тарифы на ее потребление для этих целей.

Законодательное регулирование майнинга поддержали и в Минэнерго. Против данной инициативы выступили в ЦБ.

Эксперты в беседе с «Известиями» отмечают, что возможные меры помогут остановить теневой майнинг и переведеут криптовалюту в правовое поле. По их мнению, налогом лучше обложить прибыль с операций, а не с трансакций.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ намерен внедрить правила, согласно которым все операции с криптовалютами будут проходить через российские кредитные организации. Ведомство также предлагает разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных.