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Вывод криптовалюты в рубли могут обложить налогами в России

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 00:46
Экономика
Вывод криптовалюты в рубли могут обложить налогами в России
Global Look Press  /  Rafael Henrique / Keystone Press Agency

Москва, 15 февраля. Министерство экономического развития (МЭР) России предложило установить налоги по факту конвертации криптовалюты в рубли.

«Известия» со ссылкой на МЭР сообщает, что в ведомстве также предложило разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии, а также ввести сниженные коммерческие тарифы на ее потребление для этих целей.

Законодательное регулирование майнинга поддержали и в Минэнерго. Против данной инициативы выступили в ЦБ.

Эксперты в беседе с «Известиями» отмечают, что возможные меры помогут остановить теневой майнинг и переведеут криптовалюту в правовое поле. По их мнению, налогом лучше обложить прибыль с операций, а не с трансакций.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ намерен внедрить правила, согласно которым все операции с криптовалютами будут проходить через российские кредитные организации. Ведомство также предлагает разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных.

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минэкономразвития налог криптовалюты
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