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Россия запретит производить и продавать крепкий алкоголь в пластике

Общество
Россия запретит производить и продавать крепкий алкоголь в пластике
pixabay.com

Москва, 15 февраля. Крепкие спиртные напитки запретят производить и продавать в пластике на территории России.

Соответствующий закон сенаторов Государственная дума способна принять во время первого чтения уже во вторник, 15 февраля. Речь идет о введении в КоАП новой статьи, согласно которой на территории России предлагается ввести штраф за продажу спиртных напитков свыше 28 градусов в упаковке из пластика.

Кабмин уже поддержал эту инициативу. По словам специалистов, соответствующее решение может оказать влияние на увеличение стоимости крепкой алкогольной продукции. Однако эксперты не видят в этом ничего плохого. Об этом сказано в материале издания «Известия».

Адвокат Василий Данилов ранее призвал россиян не перевозить более десяти литров алкогольных напитков без маркировок. В ином случае человека ждет штраф.

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