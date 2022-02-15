Части ЮВО начали получать системы дистанционного минирования «Земледелие»

Москва, 15 февраля. Инженерные части Южного военного округа (ЮВО) России оснастят новыми инженерными системами дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Соответствующее решение приняло Минобороны РФ.

Первым новые установки ИСДМ получили в 11-й инженерной бригаде ЮВО. В дальнейшем «Земледелие» передадут входящим в состав Южного военного округа инженерным полкам 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, сообщают со ссылкой на источники в военном ведомстве «Известия».

Появление «Земледелия» в ЮВО более чем актуально, сообщил изданию военный эксперт Владислав Шурыгин. Системы будут применяться там, где возможны сухопутные операции.

«На южном направлении с одной сторон высока террористическая угроза: рядом Средняя Азия, и эти системы станут эффективной системой защиты. Но если возникнет ситуация, связанная с той же Украиной, то "Земледелие" может использоваться и против современных армий, оснащенных высокотехнологичным оружием», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» разработали прибрежную систему обороны, не имеющую аналогов во всем мире. Новинка может поражать любые надводные и береговые цели.