Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 01:54
01:52
Общество
Экономист Гиринский рассказал о способе увеличить пенсию работающим пенсионерам
01:48
Политика
Зеленский призвал госслужащих вернуться на Украину в течение суток
01:34
Политика
Глава минобороны Украины заявил об отсутствии причин для введения военного положения
01:27
Общество
Миллиардер Айзекман запланировал три космических полета на корабле SpaceX
01:09
Политика
Таблоид DR назвал пять причин мягкой позиции Германии по отношению к России
01:08
Спорт
Лыжница Степанова колко ответила на упреки шведского комментатора по поводу смазки
00:48
Общество
Цифровизация медицины ждет российские больницы и поликлиники в марте
00:46
Экономика
Вывод криптовалюты в рубли могут обложить налогами в России
00:37
Общество
Россия запретит производить и продавать крепкий алкоголь в пластике
00:36
Армия
Части ЮВО начали получать системы дистанционного минирования «Земледелие»
Все новости

Части ЮВО начали получать системы дистанционного минирования «Земледелие»

Армия
Части ЮВО начали получать системы дистанционного минирования «Земледелие»
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 15 февраля. Инженерные части Южного военного округа (ЮВО) России оснастят новыми инженерными системами дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Соответствующее решение приняло Минобороны РФ.

Первым новые установки ИСДМ получили в 11-й инженерной бригаде ЮВО. В дальнейшем «Земледелие» передадут входящим в состав Южного военного округа инженерным полкам 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, сообщают со ссылкой на источники в военном ведомстве «Известия».

Появление «Земледелия» в ЮВО более чем актуально, сообщил изданию военный эксперт Владислав Шурыгин. Системы будут применяться там, где возможны сухопутные операции.

«На южном направлении с одной сторон высока террористическая угроза: рядом Средняя Азия, и эти системы станут эффективной системой защиты. Но если возникнет ситуация, связанная с той же Украиной, то "Земледелие" может использоваться и против современных армий, оснащенных высокотехнологичным оружием», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» разработали прибрежную систему обороны, не имеющую аналогов во всем мире. Новинка может поражать любые надводные и береговые цели.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Части ЮВО начали получать системы дистанционного минирования «Земледелие»
оружие вооружение юво
Комментировать