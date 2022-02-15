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Исследование: количество поездок россиян за границу в 2021 году выросло в 6,5 раза

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 00:34
Общество
Исследование: количество поездок россиян за границу в 2021 году выросло в 6,5 раза
pixabay.com

Москва, 15 февраля. Россияне в прошлом году стали выезжать за рубеж чаще. Число путешествий выросло с 3,7 млн в 2020 году до 23,7 млн поездок в 2021, то есть в 6,5 раз. Об этом свидетельствуют данные исследования Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Такие показатели возникли на основе информации, полученной у Погранслужбы ФСБ РФ, передают «Известия». Отдохнуть за границей удалось 14,8% российским туристам. При этом процент путешествовавших в 2021 году и по России, и за рубеж оказался значительно меньше — 4,1%.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Россия, несмотря на активное восстановление внутреннего туризма, без иностранных путешественников ежегодно теряет 11 млрд долларов.

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туризм путешествия заграница
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