Оформление завещания у нотариуса резко подорожало в России

Москва, 15 февраля. Стоимость нотариального удостоверения завещаний рекордно выросла в январе, в некоторых регионах услуга подорожала на 50–80%, следует из данных Росстата.

Стоимость оформления завещания у нотариуса за первый месяц года выросла в России в среднем на 18,1%, сообщает со ссылкой на данные Росстата по инфляции РБК. Это рекордный рост за всю историю наблюдений с 2009 года.

В Якутии и Томской области тарифы на оформление завещаний выросли в январе на 80%. В 23 регионах, в том числе в Москве и Московской области, стоимость услуги не изменилась. В среднем по стране цена удостоверения завещания в январе 2022 года равнялась 2367 рублям, в столице она составляла 2500 рублей, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что цены на автомобиль с пробегом в январе 2022 года выросли на российском рынке в среднем на 60% относительно того же периода прошлого года. В среднем стоимость подержанных машин достигал 639,8 тыс. рублей.