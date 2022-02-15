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ФССП заявила о рекордных 8,6 млн должников по кредитам в 2021 году

Общество
ФССП заявила о рекордных 8,6 млн должников по кредитам в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Наталья Макеева

Москва, 15 февраля. Количество злостных неплательщиков в 2021 году достигло 8,6 млн, что побило рекорды за все время ведения статистики. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.

По информации ведомства, эти данные превысили в 1,2 раза показатели 2020 года, передают «Известия». Всего с должников по кредитам планируется взыскать 1,1 трлн рублей.

Увеличение числа неплательщиков связывают с последствиями пандемии и ростом долговой нагрузки населения. Наибольшее количество должников наблюдается в Краснодарском крае (582 тыс.), Башкирии (452 тыс.) и Красноярском крае (390 тыс.).

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ответственности за неуплату алиментов в полноценном объеме. Теперь неплательщики алиментов могут сесть на год.

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