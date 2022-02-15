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Россияне начали скупать смартфоны из-за угрозы американских санкций

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 00:16
Политика
Россияне начали скупать смартфоны из-за угрозы американских санкций
pixabay.com/PD

Москва, 15 февраля. Спрос на смартфоны в России неожиданно увеличился за январь. Люди начали приобретать устройства из-за опасения введения санкционных пакетов со стороны Вашингтона в отношении Москвы.

Ритейлеры и операторы подтверждают рост спроса на смартфоны в России за первый месяц нового года. Маркетплейсы также подчеркивают, что продажи устройств увеличились на десятки процентов. При этом весь рынок в начале текущего года в сравнении с этим же периодом в 2021 году вырос более чем на семь процентов.

Покупатели боятся, что смартфоны могут превратиться в дефицитный товар, а цены на них сильно подскочат. Соответствующей информацией поделились специалисты. Спросу также способствует и расширение ассортимента доступных девайсов. Материал об этом подготовило издание «Известия».

Ранее стало известно, что телефоны от компании Samsung обошли смартфоны Apple по популярности на территории России. Информацией об этом поделился сервис «Билайн.аналитика».

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