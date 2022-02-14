Захарова предоставила Bloomberg два часа для «покаяния»

Москва, 14 февраля. Агентство Bloomberg должно уточнить прогноз якобы о «вторжении» России на Украину. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова в личном Telegram-канале написала, что американское издание Bloomberg распространило материал о том, что 15 февраля Россия якобы совершит «нападение» на Украину. Официальный представитель внешнеполитического ведомства поинтересовалась, не хочет ли это агентство уточнить прогноз.

Дипломат ранее сообщила, что истерика Белого дома является показательной. Захарова заявила об этом, когда комментировала отправку американского контингента на территорию Польши.