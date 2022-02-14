WSJ: Госдеп США постановил уничтожить компьютеры в посольстве на Украине

Вашингтон, 14 февраля. Госдепартамент США на фоне смены дислокации американского посольства на Украине из Киева во Львов приказал уничтожить все компьютеры и сетевое оборудование внешнеполитического ведомства в украинской столице.

Принятые меры приведут к тому, что здание посольства в Киеве будет неприемлемым для функционирования в роли дипмиссии. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из США.

В Белом доме ранее призвали американских граждан покинуть территорию Украины. Уехать из страны также разрешили части своих дипломатов.

Канадские власти ранее тоже приняли решение отозвать семьи дипломатов и не использованных в оперативной работе сотрудников собственного посольства на территории Киева. Об этом сказано в распространенном заявлении.