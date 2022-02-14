Политолог Калачев назвал встречу Путина и Лаврова примером миролюбивости России

Москва, 14 февраля. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал открытую для СМИ часть встречи президента Путина с министром иностранных дел Сергеем Лавровым сигналом россиянам о миролюбивости их родины.

По мнению Калачева, основной посыл открытой части встречи заключается в том, что российские власти продолжают попытки договориться по гарантиям безопасности со странами НАТО, пишет «Лента.ру». Украинский кризис сегодня широко обсуждается в СМИ. По мнению политолога, это тот случай, когда жители России не хотят верить даже в вероятность развития военного конфликта. По этой причине, слова Путина, сказанные на встрече, можно считать обращением к людям, которые не хотят боевых действий. Также политолог отметил, что встреча была попыткой выбить почву из-под ног тех, кто обвиняет Россию в «агрессивных намерениях».

«Вы говорите, что война неизбежна? Нет, мы остаемся на своих позициях, нам нужны гарантии безопасности, а не война. Мы страна миролюбивая, но готовая постоять за свои национальные интересы», — объяснил полиолог.

Во время встречи с президентом Лавров допустил возможность договориться с НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Он заявил, что шанс есть всегда. Также он отметил, что недопустимо допускать бесконечное обсуждение вопросов, которые требуют решения уже сейчас.

Ранее Владимир Путин указал на движение НАТО к России. Также он отметил, что озабоченность Кремля по гарантиям безопасности была проигнорирована.