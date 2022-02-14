Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 22:53
22:39
Политика
Политолог Калачев назвал встречу Путина и Лаврова примером миролюбивости России
22:13
Весь мир
ЦСЭГИ озвучил пять факторов риска новых государственных переворотов в Африке
22:13
Общество
Более 300 человек получат 14 207 рублей по соцконтракту в Калининградской области
22:08
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва жилой пятиэтажки в Люберцах
22:00
Весь мир
Лидер ЦАР прибыл в Брюссель накануне саммита Европейского и Африканского Союзов
22:00
Политика
Сигнал Вашингтону и Лондону: что стоит за разговорами о готовности Украины «отречься» от НАТО
21:48
Политика
Зеленский своим указом назначил 16 февраля «Днем единения» на Украине
21:47
Весь мир
Член Военного комитета Ливии раскритиковал правительство Дабибы
21:30
Весь мир
Западноафриканские предприниматели раскритиковали санкции ЭКОВАС против Мали
21:27
Весь мир
Аркатов: Макрон боится потерять лояльность подконтрольных африканских лидеров
Все новости

Политолог Калачев назвал встречу Путина и Лаврова примером миролюбивости России

Политика
Политолог Калачев назвал встречу Путина и Лаврова примером миролюбивости России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 февраля. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал открытую для СМИ часть встречи президента Путина с министром иностранных дел Сергеем Лавровым сигналом россиянам о миролюбивости их родины.

По мнению Калачева, основной посыл открытой части встречи заключается в том, что российские власти продолжают попытки договориться по гарантиям безопасности со странами НАТО, пишет «Лента.ру». Украинский кризис сегодня широко обсуждается в СМИ. По мнению политолога, это тот случай, когда жители России не хотят верить даже в вероятность развития военного конфликта. По этой причине, слова Путина, сказанные на встрече, можно считать обращением к людям, которые не хотят боевых действий. Также политолог отметил, что встреча была попыткой выбить почву из-под ног тех, кто обвиняет Россию в «агрессивных намерениях».

«Вы говорите, что война неизбежна? Нет, мы остаемся на своих позициях, нам нужны гарантии безопасности, а не война. Мы страна миролюбивая, но готовая постоять за свои национальные интересы», — объяснил полиолог.

Во время встречи с президентом Лавров допустил возможность договориться с НАТО по гарантиям безопасности в Европе. Он заявил, что шанс есть всегда. Также он отметил, что недопустимо допускать бесконечное обсуждение вопросов, которые требуют решения уже сейчас.

Ранее Владимир Путин указал на движение НАТО к России. Также он отметил, что озабоченность Кремля по гарантиям безопасности была проигнорирована.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Калачев назвал встречу Путина и Лаврова примером миролюбивости России
Владимир Путин Сергей Лавров украина нато украинский кризис Константин Калачев
Комментировать