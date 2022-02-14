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ЦСЭГИ озвучил пять факторов риска новых государственных переворотов в Африке

Весь мир
ЦСЭГИ озвучил пять факторов риска новых государственных переворотов в Африке
wikipedia.org  /  Mouase21 / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 февраля. Сотрудники Центра социально-экономических и геополитических исследований (ЦСЭГИ) назвали пять факторов риска новых госпереворотов на Черном континенте.

Для примера аналитики Центра взяли Нигер, в котором, по их мнению, с наибольшей вероятностью произойдет следующий путч. Персонал ЦСЭГИ выяснил, что одной из главных причин, которая способна спровоцировать переворот, является экономический кризис. Именно он вызывает недовольство граждан, которые чувствуют, что в их проблемах виноваты правящие элиты, неспособные улучшить качество жизни населения.

Следующей в списке оказалась межэтническая напряженность. Зачастую восстания происходят из-за столкновений между разными народами, населяющими страну:

«Самой большой этнической группой в Нигере являются хауса, составляющие около 53% населения, за ними следуют джерма-сонгаи (21%), туареги-тубу (11%), фулани (6,5%) и другие.

Режимы, находившиеся у власти в Нигере, раз за разом сталкивались с проблемой конфликтов между этническими меньшинствами, требовавшими допуска к власти».

ЦСЭГИ озвучил пять факторов риска новых государственных переворотов в Африке
wikipedia.org / NigerTZai / CC BY-SA 4.0

Из предыдущего пункта вытекает третья причина — недовольство среди военнослужащих. Этнические меньшинства, пытаясь побороть несправедливость, поступают на службу. В итоге они составляют доминирующую часть войск, что угрожает действующему режиму.

Отдельно аналитики Центра отметили незаконные вооруженные группировки. Террористические организации представляют наибольшую опасность как для граждан, так и для политического строя государства:

«Группировки активно пользуются межэтническими противоречиями и вербуют местных жителей для расширения влияния. С 2016 года число нападений джихадистов увеличилось в пять раз. Серьезной проблемой для Ниамея может стать «выдавливание» боевиков в Нигер из Мали и Буркина-Фасо, где армейские власти активизировали борьбу с джихадистами».

ЦСЭГИ озвучил пять факторов риска новых государственных переворотов в Африке
Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

На завершающей позиции расположилась конфронтация между панафриканизмом и неоколониализмом. Граждане, которые не видят результатов многолетней деятельности бывших метрополий, выражают недовольство сложившейся ситуацией и требуют изменений:

«Спустя почти восемь лет со дня старта военной операции «Бархан» и развертывания французских войск в Сахеле для борьбы с джихадистами, регион все еще переживает кризис в сфере безопасности. Отсутствие реального прогресса в борьбе с боевиками стало главной причиной для формирования резко негативной репутации сил Пятой республики в Западной Африке, а также правящих элит, полагающихся на европейскую страну вместо вложений в собственные силы безопасности.

На фоне этого, военные, взявшие на себя обязательство построить эффективную армию и победить боевиков, приобрели поддержку сограждан и националистических панафриканистских движений в регионе, что и обусловило практически бескровные перевороты в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее».

Ранее в Мали прошла серия антифранцузских демонстраций. Население нескольких городов вышло на улицы, чтобы выразить недовольство Францией, которая оказывает давление на временное правительство республики. Подробнее о том, как прошли массовые протестные митинги и чего хотят добиться граждане африканской страны, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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