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Прокуратура проводит проверку после взрыва жилой пятиэтажки в Люберцах

Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва жилой пятиэтажки в Люберцах
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Москва, 14 февраля. Прокуратура организовала проверку по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Люберцах Московской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По имеющимся данным, ЧП случилось на ул. 1-й Панковский проезд, 21, в результате чего были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек. В ходе проверки будет дана оценка работы ответственных лиц по соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

«Контроль за соблюдением прав жильцов осуществляется городской прокуратурой. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что сильный взрыв раздался на территории производственного предприятия в Польше.

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