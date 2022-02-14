Лидер ЦАР прибыл в Брюссель накануне саммита Европейского и Африканского Союзов

Банги, 14 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Брюссель на саммит Европейского и Африканского Союзов. Об этом сообщается на официальном Facebook-аккаунте лидера ЦАР.

Вылетев из Банги рейсом RwandAir, политик сделал пересадку в Камеруне, после чего линией Brussels Airlines отправился в столицу Бельгии. Мероприятие продлится два дня и пройдет с 17 по 18 февраля.

«В то время, как весь мир празднует День святого Валентина, лидер ЦАР и его команда проводят совещание и готовятся к саммиту. Делегация намерена составить расписание встреч и подготовить список вопросов, которые глава республики хочет обсудить с иностранными коллегами», — говорится в публикации.

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Перед поездкой в Брюссель Туадера провел заседание Совета министров. Новый премьер ЦАР Феликс Молуа впервые присутствовал на мероприятии в качестве главы правительства.

«По словам Фостен-Арканжа Туадера, премьер-министру может быть сложно поначалу, однако он опытный политик, который готов без устали трудиться на благо народа Центральноафриканской Республики. Поэтому членам правительства необходимо также приложить усилия для продуктивного взаимодействия с новым начальником», — рассказала пресс-служба лидера республики.

Ранее ФАН сообщал, что вступивший в должность премьер Молуа огласил состав кабмина. Политик остался удовлетворен действующими коллегами и решил оставить всех на прежних постах.