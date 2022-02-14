Зеленский своим указом назначил 16 февраля «Днем единения» на Украине

Киев, 14 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 16 февраля объявлен в стране «Днем единения».

В этот день на зданиях во всех населенных пунктах будет поднят флаг Украины, а в 10:00 по местному времени будет исполнен гимн. Также в дипломатических ведомствах страны за границей будут проведены соответствующие имиджевые мероприятия.

«С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 года Днем единения», — сказано в документе, который опубликован на сайте главы государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны будет вынуждено принять «серьезные» меры, если выехавшие с территории государства депутаты не вернутся.