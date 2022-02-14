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Член Военного комитета Ливии раскритиковал правительство Дабибы

Весь мир
Член Военного комитета Ливии раскритиковал правительство Дабибы
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 14 февраля. Нелегитимное Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абд аль-Хамида Дабибы не предприняло никаких шагов по объединению военного ведомства. Об этом рассказал член Совместного военного комитета «5+5» (СВК), генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Фарадж ас-Саусаа.

В интервью агентству Sputnik он раскритиковал деятельность кабмина, который не выполнил возложенные на него задачи. СВК ранее обращался в Президентский совет и правительство с просьбой разоружить незаконные группы и принять меры по очищению столицы от банд.

Однако исполнительная власть не стала работать над разрешением насущной проблемы. ПНЕ проигнорировало требования Военного комитета и отказалось заниматься изъятием оружия у бандформирований.

«Правительство не предприняло никаких позитивных шагов в отношении плана по разоружению группировок. Скорее всего, оно находится под контролем боевиков», — заключил член СВК.

Фарадж ас-Саусаа добавил, что Комитет «5+5» не имеет никакого отношения к нынешнему кризису между ПНЕ и новым премьер-министром. Орган занимается решением конкретных задач, связанных с безопасностью, и не намерен вмешиваться в политику.

Член Военного комитета Ливии раскритиковал правительство Дабибы
flickr.com / @BRQ Network

Он указал на стремление СВК объединить военное ведомство, но этот шаг требует усилий со стороны исполнительной власти. Генерал надеется, что будущее правительство под руководством Фатхи Башаги реализует то, что не удалось выполнить кабмину Дабибы.

По его словам, комитет делает ставку на то, что Башага предпримет шаги по консолидации вооруженных сил и органов безопасности, а также разоружит боевиков.

«Без расформирования группировок не может быть ни выборов, ни стабильности в Триполи», — подтвердил ас-Саусаа.

Ранее о надежде на объединение военного ведомства рассказал другой член СВК — генерал-майор Фарадж ас-Савах. Он уверен, что при новой исполнительной власти ситуация с безопасностью улучшится.

Палата представителей в четверг, 10 февраля, назначила экс-главу МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу премьер-министром. Политик уже приступил к консультациям по формированию кабмина, который сменит ПНЕ.

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ливия пне свк
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