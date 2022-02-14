Бамако, 14 февраля. Ассоциация торговцев Мали (ACVM) вышла на митинг в поддержку переходного правительства республики. Об этом сообщает Malijet.

Мероприятие прошло на Площади Пятидесятилетия. Помимо представителей ACVM демонстрацию посетили члены гражданской платформы Debout sur les remparts (YEREWOLO) и ее лидер Адам Диарра, известный как «Бен Мозг».

«Мы хотим оказать посильную помощь властям Мали, которые столкнулись с жесткими санкциями, введенными Экономическим сообществом страны Западной Африки. Первыми жертвами ограничительных мер стали торговцы», — заявили митингующие.

Резолюции, введенные ЭКОВАС с подачи Франции, нанесли сильный экономический удар по всему региону. Западные элиты не могут смириться с тем, что Бамако выходит из зоны их влияния. Иностранные акторы используют подконтрольные международные организации, чтобы оказать давление на правительство государства, отказавшегося лоббировать хищнические интересы бывшей метрополии.

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Граждане, уставшие от вмешательства Франции во внутренние дела Мали, провели серию митингов. Первая из акций прошла в городе Марибубугу. Повсеместно виднелись российские флаги и портреты президента Ассими Гоита, главы РФ Владимира Путина и композитора Рихарда Вагнера. Изображение последнего, вероятно, символизирует благодарность отечественным инструкторам, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».