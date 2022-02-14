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Западноафриканские предприниматели раскритиковали санкции ЭКОВАС против Мали

Весь мир
Западноафриканские предприниматели раскритиковали санкции ЭКОВАС против Мали
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 14 февраля. Ассоциация торговцев Мали (ACVM) вышла на митинг в поддержку переходного правительства республики. Об этом сообщает Malijet.

Мероприятие прошло на Площади Пятидесятилетия. Помимо представителей ACVM демонстрацию посетили члены гражданской платформы Debout sur les remparts (YEREWOLO) и ее лидер Адам Диарра, известный как «Бен Мозг».

«Мы хотим оказать посильную помощь властям Мали, которые столкнулись с жесткими санкциями, введенными Экономическим сообществом страны Западной Африки. Первыми жертвами ограничительных мер стали торговцы», — заявили митингующие.

Резолюции, введенные ЭКОВАС с подачи Франции, нанесли сильный экономический удар по всему региону. Западные элиты не могут смириться с тем, что Бамако выходит из зоны их влияния. Иностранные акторы используют подконтрольные международные организации, чтобы оказать давление на правительство государства, отказавшегося лоббировать хищнические интересы бывшей метрополии.

Западноафриканские предприниматели раскритиковали санкции ЭКОВАС против Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Граждане, уставшие от вмешательства Франции во внутренние дела Мали, провели серию митингов. Первая из акций прошла в городе Марибубугу. Повсеместно виднелись российские флаги и портреты президента Ассими Гоита, главы РФ Владимира Путина и композитора Рихарда Вагнера. Изображение последнего, вероятно, символизирует благодарность отечественным инструкторам, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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