Аркатов: Макрон боится потерять лояльность подконтрольных африканских лидеров

Глава Франции Эммануэль Макрон боится, что зависимые от него африканские лидеры присоединятся к новому освободительному движению и откажутся лоббировать хищнические интересы бывшей метрополии. Такое мнение в интервью международной редакции Федерального агентства новостей озвучил политический аналитик Иван Аркатов.

vk.com / Иван Аркатов

В среду, 16 февраля, состоится встреча президента Пятой республики Эммануэля Макрона и представителей государств G5 Сахель. В Париж должны прибыть политики из Нигера, Чада и Мавритании.

Однако из пяти стран две не получили приглашения. Французский президент не пригласил лидеров Мали и Буркина-Фасо:

«На мой взгляд, тут все очевидно. Президент Франции пригласил только лояльных политиков, чтобы обезопасить себя и само мероприятие от неудобных вопросов и заявлений, потому что они в любом случае последовали бы, а Макрону сейчас важно развивать геополитическую активность и поправлять имидж. Именно поэтому встреча пойдет в таком формате. Он не хочет рисков, которые связаны с людьми, имеющими точку зрения, отличную от его собственной. Его не интересуют другие взгляды на события в Сахаре. Франция намерена продвигать собственную повестку, согласно которой у нее в Сахеле все хорошо, и она со всем справляется. А Нигер, Чад и Мавритания должны это подтвердить».

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По мнению собеседника ФАН, Франция может в очередной раз выступить против российских инструкторов, которых западные СМИ систематически связывают с «ЧВК Вагнера». Аркатов уверен, что присутствие отечественных специалистов в Африке является неудобным для европейской страны, поскольку она не может похвастаться хотя бы приблизительно схожими успехами на Черном континенте:

«Фактически Макрон боится давать слово представителям Бамако и Уагадугу. Я не удивлюсь, если со стороны Парижа и лояльных ему африканских лидеров будет встречное заявление по той же Мали и России, в котором они осудят деятельность Москвы и, в частности, ее представителей. А зависимые от нее марионетки поддержат. В первую очередь, скорее всего, главной целью является раскачка инфополя для предвыборных кампаний Макрона. Ему для галочки необходимо отражать повестку и демонстрировать внутреннему потребителю успехи во внешней политике: «Я занимаюсь Сахарой, мы никого не бросали». Избиратели должны видеть хотя бы иллюзию успехов Макрона».

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Отдельное внимание эксперт уделил встрече президента Франции с лидером России. Столкнувшись с сильным оппонентом, Эммануэль Макрон показал, что скрывается за его политическим образом.

«Макрон сейчас пытается продвигать историю, согласно которой он — один из самых влиятельных политиков Евросоюза. Именно для этого он встречался с Путиным. Однако лидер Пятой республики не рискнул задавать конкретных вопросов, оказавшись напротив российского коллеги. Любое его неосторожное заявление касательно Африки могло привести к серьезному ответу со стороны Кремля. И его, скажем так, акции, могли упасть ниже некуда. Поэтому он ограничился лишь образом политика, который по всему миру решает вопросы. Но в реальных условиях оказалось, что образ Макрона — лишь фантик, а тягаться с по-настоящему сильными лидерами у него не получается», — подчеркнул политолог.

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Пятой республики намеренно держит подконтрольных африканских политиков на расстоянии от лидеров Мали и Буркина-Фасо. Аркатов считает, что Макрон опасается восстания в профранцузских странах, так как не уверен в их лояльности.

Политик боится, что освободительная волна, запущенная молодыми офицерами, которых африканские издания регулярно сравнивают с латиноамериканским революционером Че Геварой, дойдет до его ставленников. В таком случае и они последуют примеру государств, освободившихся от неоколониального давления бывшей метрополии.

«Макрон пытается разграничивать лояльных глав стран материка и новых независимых лидеров, чтобы его ставленники не подхватили течение нового движения освобождения Африки. Думаю, то, что лидеров Мали и Буркина-Фасо не пригласили из-за того, что их пример стал очень воодушевляющим явлением. В их отсутствие Макрон предложит своим подопечным хорошие «плюшки» и бонусы за хотя бы временное сохранение лояльности. На мой взгляд, это говорит о том, что он сам не особо верит в их верность. В один прекрасный момент тот же Чад может обратить внимание на успехи России и заявить Франции, что он больше не желает удовлетворять ее неоколониальные амбиции. Поэтому Макрону приходится всячески подкармливать своих африканских правителей», — заключил эксперт.

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