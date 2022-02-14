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Эвелина Бледанс рассказала о неадекватном поведении Валерия Николаева во время съемок

Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассказала о неадекватном поведении Валерия Николаева во время съемок
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Москва, 14 февраля. Украинская и российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс прокомментировала новость о госпитализации актера Валерия Николаева в психбольницу.

Бледанс призналась, что расстроилась, узнав новость о болезни своего коллеги. Тем не менее его поведение всегда настораживало, пугало и нервировало актрису.

«Никогда не забуду, как Николай сорвал съемки фестиваля цирка «Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно. Был еще очень неприятный случай, который произошел на моем авторском шоу «Человек-невидимка» на канале «ТВ-3»», — поделилась воспоминаниями телеведущая в беседе с «Вечерней Москвой».

Певица призналась, что старается не вспоминать о плохом и концентрироваться только на хорошем. Новость о госпитализации Николаева хоть ее и огорчила, но, по словам Бледанс, это может спасти артиста от психического недуга.

Николаев попал в психиатрическую клинику, где у него диагностировали биполярное расстройство. Он утверждает, что сокамерник набросился на него с кипятком. Однако при внешнем осмотре медики не обнаружили повреждений на теле актера.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эвелина Бледанс рассказала о неадекватном поведении Валерия Николаева во время съемок
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