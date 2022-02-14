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Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию

Общество
Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 14 февраля. Народная артистка России Вера Алентова выпустила автобиографию «Все не случайно», которую представила 14 февраля в Театре имени А.С. Пушкина, где 11 февраля состоялась премьера спектакля-бенефиса «Мадам Рубинштейн», приуроченного к 80-летию актрисы.

Пресс-служба театра сообщила, что книга получилась личной. По словам Алентовой, она переживает за автобиографию, сообщает газета «Культура».

«Она не только обо мне, моих счастливых днях и мучительных исканиях. Она о коллегах со звучными именами и совсем неизвестными, которым я благодарна. О дорогих и близких мне людях, о биении наших сердец», — привели в пресс-службе слова артистки.

В книге актриса вспоминает о своих ошибках, а также неудачах. Несмотря на это, Алентова не боится предстать перед читателями смешной, слабой, а иногда и отчаявшейся. Автобиография «Все не случайно» вышла в издательстве «Эксмо».

Недавно актриса Юлия Меньшова порадовала подписчиков редким снимком со своей матерью. Поклонники пришли в восторг от фотографии с Алентовой.

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Все новости / Общество / Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
автобиография алентова все не случайно
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