Банги, 14 февраля. Жители Центральноафриканской Республики уличили танзанийский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в пособничестве радикальным группировкам. Об этом сообщает Radio Sewa.

Граждане, проживающие в Карно, рассказали журналистам, что видели, как «голубые каски» передают боевикам оружие, боеприпасы и предметы первой необходимости. Вместо того, чтобы выполнять требования собственного мандата, миротворцы ООН идут на сделку с бандитами.

«В обмен на иностранные пулеметы, патроны и еду сотрудники миссии получают от преступников алмазы. А тех, кто стал свидетелем передачи, они обещают жестоко наказать», — рассказали очевидцы.

Также центральноафриканцы сообщили, что несколько раз наблюдали, как работники международной организации «Врачи без границ» (MSF) нагружают автомобили лекарствами и продуктами, которые впоследствии отправляются в сторону лагеря боевиков, после чего возвращаются пустыми.

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Ранее жители ЦАР организовали очередную акцию «СТОП МИНУСКА». Участники мероприятия перекрыли дорогу к аэропорту для транспорта «голубых касок». На многочисленных демонстрациях граждане выражают недовольство присутствием миротворцев ООН и требуют их покинуть страну, так как сотрудники миссии являются виновниками множества преступлений, совершенных против мирного населения.