Москва, 14 февраля. Американская журналистка Кристи Бреннан жестко отреагировала на решение выездной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) разрешить продолжать участие в олимпийских соревнованиях российской фигуристке Камиле Валиевой.

Бреннан назвала решение CAS пощечиной для спортсменов, которые «не обманывают». Журналистка заявила, что после произошедшего думает о Кэти Ледеки, Майкле Фелпсе, Мишель Кван и многих других, которые так усердно трудились ради чистого спорта. Об этом женщина написала на своей странице в Twitter.

Ранее CAS решил допустить Валиеву до состязаний после сообщений об обнаружении сомнительной допинг-пробы в декабре. Фигуристку временно отстраняли от Олимпиады, но сейчас она находится в статусе участника. Впереди у женщин на ОИ-2022 короткая программа 15 февраля и произвольная — в четверг, 17 февраля.

Эксперты по фигурному катанию, опрошенные Медиагруппой «Патриот», считают, что провокация с фигуристкой Камилой Валиевой задумана с целью дискредитации сборной РФ по фигурному катанию, которая, по всеобщему мнению, была бесспорным лидером Олимпиады в Пекине.