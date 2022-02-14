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Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали

Весь мир
Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 14 февраля. Французская таможня более часа допрашивала и обыскивала специального советника президента Национального собрания Кот-д’Ивуара Франклина Ньямси после его возвращения из Мали. Об этом сообщает Afrique Sur 7.

«Восьмого февраля я посетил Бамако и встретился с полковником Ассими Гоита, президентом переходного периода. По просьбе Гийома Соро (бывший премьер-министр Кот-д’Ивуара, — Прим. ФАН) я передал ему послание дружбы и наилучшие пожелания. Всегда приятно общаться с людьми, приверженными служению народу и защите суверенитета отечества», — рассказал Ньямси.

Однако по прилету в Париж политика ждала длительная процедура во французской таможне. Персонал аэропорта Шарля де Голля более часа удерживал делегата:

«Полицейские и таможенники тщательно обыскали меня. Кроме того, они в течении часа пытались выяснить, с какой целью я посещал Бамако.

Мою официальную версию сотрудники подвергли сомнениям. Пятая республика стала авторитарным государством».

Вероятнее всего, задержание дипломата является очередным подтверждением попытки вмешательства бывшей метрополии во внутренние дела Мали. Европейские элиты не могут смириться с тем фактом, что африканская республика способна самостоятельно решать проблемы без участия Елисейского дворца.

Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В данный момент временное правительство Мали намерено развивать отношения со странами, заинтересованными во взаимовыгодном партнерстве. С этой целью глава МИД Абдулай Диоп встретился с коллегой из Катара. Стороны обсудили ситуацию в области безопасности и укрепления двустороннего сотрудничества между Бамако и Дохой.

Ранее министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Маига поблагодарил Москву за помощь республике в борьбе с террористическими группировками. Чиновник подчеркнул, что поддержка России особенно важна для африканского государства на фоне давления со стороны стран коллективного Запада и подконтрольных им международных организаций.

 

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