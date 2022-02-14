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Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 21:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице
TACC  /  Коротаев Артем

Москва, 14 февраля. Актер Валерий Николаев по предварительной информации был доставлен в психиатрическую лечебницу, но его супруга Элмайра Земскова эту новость подтверждать не стала.

Ряд СМИ сообщил, что у режиссера врачи обнаружили биполярное расстройство. Он был помещен в клинику из спецприемника, куда попал из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде.

Земскова удивилась такой информации в Сети и подчеркнула, что не знает о происхождении этих слухов. Супруга звезды сериала «День рождения Буржуя» эмоционально прокомментировала новость о пребывании актера в психбольнице.

«Что за бред? Ребят, ну хватит уже, ну правда», – заявила женщина и положила трубку.

Николаев находился в одном из спецприемников Москвы с 11 февраля. Телеведущего арестовали за вождение без прав.

Также ранее стало известно, что в отделении полиции на артиста напал сокамерник. Уроженец Таджикистана облил Николаева кипятком. В итоге у него было зафиксировано поражение 40% кожных покровов, но медики на теле сценариста ожогов не обнаружили, пишут «Дни.ру». Несмотря на это, пострадавший написал заявление.

Адвокат Андрей Сарычев сообщил, что актер может направить иск к обидчику и спецприемнику в Москве с требованием выплатить ему компенсацию в размере 20 миллионов рублей.

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