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Компания Apple зарегистрировала три новых компьютера в России перед скорой презентацией

Технологии
Компания Apple зарегистрировала три новых компьютера в России перед скорой презентацией
apple.com  /  Пресс-служба Apple Inc.

Москва, 14 февраля. Американская компания Apple зарегистрировала в России три новых компьютера. Информация о них появилась в базе данных Евразийской экономической комиссии.

Вероятнее всего, были зарегистрированы Mac mini, iMac Pro и MacBook Air, о выпуске которых ранее сообщал известный инсайдер агентства Bloomberg Марк Гурман.

Многие эксперты считают, что ближайшая презентация корпорации состоится уже 8 марта. Отмечается, что на ней и будут представлены новые модели компьютеров, а также бюджетная версия нового iPhone SE.

Ранее Apple посоветовала избегать перегрева аккумулятора при зарядке смартфона. Специалисты компании дали рекомендации для сохранения рабочего состояния смартфона на более длительный срок.

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