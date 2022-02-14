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Геополитическая напряженность стала причиной роста цен на пшеницу

Экономика
Геополитическая напряженность стала причиной роста цен на пшеницу
pixabay.com

Москва, 14 февраля. Потенциальная эскалация на Украине может существенно сократить предложение на глобальном рынке пшеницы. Об этом рассказывает западное издание Bloomberg в своем материале.

Россия и Украина являются важнейшими поставщиками зерна на глобальные рынки. Если в регионе будет развиваться конфликт, остальной мир столкнется с серьезной нехваткой пшеницы. Из-за этого стоимость фьючерсов на пшеницу поднялась на 1,7 процента после роста на 5,3 процента на прошлой неделе. Такие данные предоставляет Чикагская товарная биржа.

Рост цен также поддерживается на фоне новостей из Южной Америки. Жаркая погода в регионе вызывает у игроков опасения, связанные с потенциальным дефицитом.

Министерство сельского хозяйства РФ ранее намеревалось снизить экспортные пошлины на зерно. Корректировка должна была произойти в рамках зернового демпфера.

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фьючерсы политика пшеница напряженность Украина и Россия
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