Ведущий Норкин со скандалом удалил из студии НТВ «бойца» за Украину

Москва, 14 февраля. Телеведущий Андрей Норкин удалил из студии программы «Место встречи» так называемого бойца за Украину. Скандал произошел в очередном из выпусков телешоу.

Ведущий НТВ выдворил из студии украинского политолога Василия Вакарова. Перед этим гости вступили в конфликт и бурный спор об эскалации ситуации на Украине. Приглашенные эксперты обсуждали проблему проведения переговоров в «нормандском формате», а также Минские соглашения.

Политолог Вакаров заявил о неэффективности такого способа разрешения ситуации и предложил сменить Минск на другую площадку. Журналист Максим Юсин ответил, что украинцы продолжат переговоры в виртуальном формате или полетят в столицу Белоруссии, поскольку до сих пор покупают электричество у республики. Вакаров напомнил, что самолеты не летают из Киева в Минск. Юсин предложил «засунуть эти принципы куда-нибудь туда, куда они их засунули по электричеству».

«Понятно? Идите засовывать принципы», — поддержал журналиста Норкин.

Такая жесткость помогла избавиться от конфликтного гостя в студии. В выпусках программ с Норкиным нередко происходят интересные споры и жаркие дискуссии.

Шоумен также умеет пошутить в рамках обсуждений. В прошлый раз Норкин рассказал анекдот про двух евреев.