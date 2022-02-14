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Экс-нардеп Килинкаров представил реакцию сбежавших на Украину афганцев на ту же историю с Киевом

Политика
Экс-нардеп Килинкаров представил реакцию сбежавших на Украину афганцев на ту же историю с Киевом
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 февраля. Хуже всего массовую истерию вокруг вторжения на Украину и бегство иностранных дипломатов воспринимают афганцы, которых еще вроде бы совсем недавно эвакуировали сюда из Кабула.

Все помнят, как команда Зеленского решила подыграть западным партнерам и «с радостью» согласилась принять на Украине несколько тысяч афганских беженцев. Простые украинцы тогда сильно возмущались, но нынешняя власть игнорирует мнение общества еще больше, чем режим Порошенко, если такое вообще возможно.

Беженцев из Афганистана в конце лета приняли с хлебом-солью, выделили на них несколько сотен миллионов из бюджета, половину распилили, а часть потратили на размещение непрошенных гостей. С тех пор многие беженцы перебрались в Европу, так как Украину даже афганцы воспринимают лишь как некий трамплин в ЕС. Однако кое-кто по тем или иным причинам остался. Теперь все эти беглецы скорее всего бьются в панике, глядя на то, как перед их глазами разворачивается до боли знакомая история. Кому как не им знать, чем обычно заканчивается раздуваемая США военная истерия.

Экс-нардеп Килинкаров представил реакцию сбежавших на Украину афганцев на ту же историю с Киевом
Федеральное агентство новостей /

Реакцию сотен, а может и тысяч афганских беженцев на Украине в эфире политического шоу «60 минут», не скрывая иронии, представил бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, подчеркнув, что над этими ребятами американцы издеваются уже как минимум второй раз.

«Конечно, ситуация вокруг Украины очень напряженная. Украинцы переживают, американцы переживают, но я думаю, что больше всех переживают афганцы, которых еще совсем недавно эвакуировали на Украину. Они думают: «Шо опять!» и явно бьются в истерике, проклиная американцев на чем свет стоит. Им пообещали тихий уголок после головокружительного бегства из Афганистана, а тут повторяется то же самое. Во всяком случае по уровню нагнетания ситуации», — предположил бывший депутат.

Килинкаров также отметил, что благодаря всей этой истерии какая-то часть пожеланий обманутых всеми майданщиков начала сбываться. По крайней мере «семипосольщина» Украину покинула. Олигархи тоже побежали, так что можно смело говорить хотя бы о частичной деолигархизации. Бывший депутат представил удивление активистов Евромайдана, если бы все это случилось сразу после их плясок. А если без шуток, западные партнеры Украины и все местная элита наглядно показала миллионам украинцев, как их заботит родная страна. Эксперт отметил, что, если и после такого массового предательства украинцы продолжат верить и голосовать за тех же горе-патриотов, на Украине можно смело ставить крест. Спасения стране не будет.

Ранее политолог Владимир Корнилов предупредил о подготовке самой страшной за всю войну провокации в центре Донецка.

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украина беженцы сша афганистан эвакуация
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