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Продажи смартфонов Xiaomi снизились в России по итогам января

Экономика
Продажи смартфонов Xiaomi снизились в России по итогам января
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 14 февраля. Китайская компания Xiaomi стала выпускать более дорогие модели смартфонов, поэтому их продажи в январе упали с 24,4% до 18,9%, сообщает «Коммерсантъ».

Лидером продаж в штучном выражении стала компания Samsung (35,2%), второе место заняла Xiaomi (18,8%), а третье — Apple (16,8%). В денежном выражении первое место оказалось у Apple (44,6%), далее расположились Samsung (28,4%) и Xiaomi (10,8%).

По мнению некоторых экспертов, снижение продаж продукции Xiaomi связано с тем, что компания экспортировала больше смартфонов в другие страны, а в Россию, наоборот, сократила поставки. Данные Canalys свидетельствуют, что доля поставок смартфонов Xiaomi на российский рынок составила 31%. У Samsung показатель в 27%, а у Apple — 11%.

Аналитический центр GS Group ранее подсчитал, что в 2021 году в РФ было ввезено 35,2 млн смартфонов на сумму в 832 млрд рублей.

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