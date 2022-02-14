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Политолог Жаров: слова посла Украины в Британии о НАТО являются прощупыванием почвы

Политика
Политолог Жаров: слова посла Украины в Британии о НАТО являются прощупыванием почвы
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 февраля. Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе Киева от становления участником НАТО являются прощупыванием почвы. К соответствующему выводу пришел политолог Максим Жаров.

По словам Жарова, таким образом украинцы решили выяснить, чего добиваются американцы. Об этом политолог рассказал в эфире радио Sputnik.

«Высказывания Пристайко похожи на некий проверочный зондаж со стороны той части украинской элиты, которая недовольна и испугана тем, что США очень сильно давят на страну, раскручивая миф о "российском вторжении"», — предположил эксперт.

Национальная служба новостей писала, что украинский президент Владимир Зеленский 14 февраля на брифинге опроверг новость об отказе Киева от пути в НАТО. Лидер подчеркнул, что не знает, когда и куда он приведет Украину.

Ранее сообщалось, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

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