Фигурист Энберг заявил, что поддержка всей России поможет Валиевой в одиночном турнире

Москва, 14 февраля. Призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, что ожидает от российских фигуристок во время выступления на одиночном турнире ОИ-2022.

Фигурист считает, что Камиле Валиевой после оказанного на нее колоссального давления будет тяжелее всего выступать 15 февраля. Он отметил, что юная спортсменка почувствует поддержку команды и всей России, что ей немного поможет. Он готов видеть на льду Валиеву, готовую к борьбе и победе.

«Все три наши девочки — претендентки на самые высокие места. Завтра хочется увидеть честную борьбу прекрасных спортсменок. Все девочки разные, при этом каждая выполняет сложнейшие элементы», — рассказал Энберт «Чемпионату».

Ранее выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) решила допустить Камилу Валиеву до Олимпиады в Пекине. Фигуристку временно отстраняли от участия в состязаниях после выявления сомнительной допинг-пробы. Сейчас ей вернули статус участника.

Российская фигуристка Камила Валиева впервые высказалась о допинговом скандале на ОИ-2022. Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании Камила Валиева пообещала настроиться и показать свои результаты на ОИ-2022.