Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 21:24
21:21
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассказала о неадекватном поведении Валерия Николаева во время съемок
21:19
Общество
Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
21:19
Весь мир
Жители ЦАР уличили «Врачей без границ» и миротворцев ООН в пособничестве боевикам
21:18
Происшествия
Взрыв случился в жилом доме в подмосковных Люберцах
21:17
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США назвала решение CAS по Валиевой "пощечиной для чистых спортсменов"
21:15
Весь мир
Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
21:15
Шоу-бизнес
Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
21:11
Политика
Удар ниже пояса: что ждет Украину, если она помешает запуску «Северного потока — 2»
21:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице
21:06
Украина
Обозреватель Руст: Российские военные учения обходятся Украине в 17 млрд гривен
Все новости

Фигурист Энберг заявил, что поддержка всей России поможет Валиевой в одиночном турнире

Олимпийские игры 2022
Фигурист Энберг заявил, что поддержка всей России поможет Валиевой в одиночном турнире
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Москва, 14 февраля. Призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, что ожидает от российских фигуристок во время выступления на одиночном турнире ОИ-2022.

Фигурист считает, что Камиле Валиевой после оказанного на нее колоссального давления будет тяжелее всего выступать 15 февраля. Он отметил, что юная спортсменка почувствует поддержку команды и всей России, что ей немного поможет. Он готов видеть на льду Валиеву, готовую к борьбе и победе.

«Все три наши девочки — претендентки на самые высокие места. Завтра хочется увидеть честную борьбу прекрасных спортсменок. Все девочки разные, при этом каждая выполняет сложнейшие элементы», — рассказал Энберт «Чемпионату».

Ранее выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) решила допустить Камилу Валиеву до Олимпиады в Пекине. Фигуристку временно отстраняли от участия в состязаниях после выявления сомнительной допинг-пробы. Сейчас ей вернули статус участника.

Российская фигуристка Камила Валиева впервые высказалась о допинговом скандале на ОИ-2022. Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании Камила Валиева пообещала настроиться и показать свои результаты на ОИ-2022.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигурист Энберг заявил, что поддержка всей России поможет Валиевой в одиночном турнире
олимпиада валиева энберг
Комментировать