Более 200 грузовиков с продовольствием прибыли в Мали из Гвинеи

Бамако, 14 февраля. Генеральный директор таможни Мали успокоил мирное население и разоблачил вбросы о том, что государство полностью изолировано от внешнего мира.

Plus de 200 camions sont arrivés du port de Conakry sans embûches. « Le Mali n’est pas isolé », selon le DG des douanes du Mali, l’Insp. Gal Amadou Konaté pic.twitter.com/9RT8vmiZda — Salihou Maïga ???????? (@Salih_Maig) February 13, 2022

Пользователь Twitter Салиху Маига сообщил, что из порта Конакри в страну прибыло более 200 грузовиков. Машины привезли в Бамако продукты питания, предметы первой необходимости и прочие товары.

В комментариях люди подтвердили, что границы Мали открыты для пересечения. По их словам, никакой блокады, описываемой иностранными СМИ, нет.

Vrais car j ai ma voiture venu de l Allemagne a transité par Conakry, merci pays frère de la Guinée — Dr Saibou SANOGO (@saibou_sanogo4) February 13, 2022

«Это правда. Моя машина, купленная в Германии, проехала транзитом через Конакри. Спасибо братской стране Гвинее», — сообщил Сайбу Саного.

Многие государства столкнулись с проблемами после введения Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) санкций против Бамако. Лишившись стратегического партнера в лице Мали, крупные поставщики понесли колоссальные экономические потери.

Из-за ограничительных мер в африканскую республику не попало несколько тонн бананов из Кот-д’Ивуара. Сейчас скоропортящиеся фрукты гниют на границе, а Ямусукро подсчитывает финансовый ущерб. Аналитики неоднократно предупреждали, что резолюции ЭКОВАС опасны не только для Бамако, но и для всего региона.

Ранее экс-советник президента Мали Модибо Мао Макалу заявил, что санкции Экономического сообщества не имеют юридической основы. Чиновник подчеркнул, что ограничительные меры в первую очередь являются инструментом политического давления Франции на временное правительство республики и представляют угрозу безопасности для всей Западной Африки.