ФИФА объявила о переигровке сорванного матча квалификации к ЧМ Бразилия — Аргентина

Сан-Паулу, 14 февраля. Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины будет переигран.

Пресс-служба ФИФА сообщила на официальном сайте, что сорванная из-за нарушения гостями правил карантина встреча Бразилия — Аргентина будет переиграна. Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет организации. Дата и место проведения матча будут объявлены позже. ФИФА также приняла решение дисквалифицировать на две встречи четверых игроков сборной Аргентины, нарушивших COVID-протоколы.

Матч квалификационного турнира проходил в Сан-Паулу 5 сентября. Игра была прервана через несколько минут после того, как официальные лица выбежали на поле. Позже выяснилось, что аргентинские футболисты нарушили правила въезда в страну. Примечательно, что обе сборные, которым предстоит провести очный матч, уже квалифицировались на ЧМ-2022.