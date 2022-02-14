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ФИФА объявила о переигровке сорванного матча квалификации к ЧМ Бразилия — Аргентина

Спорт
ФИФА объявила о переигровке сорванного матча квалификации к ЧМ Бразилия — Аргентина
afa.org.ar  /  Asociación del Fútbol Argentino

Сан-Паулу, 14 февраля. Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины будет переигран.

Пресс-служба ФИФА сообщила на официальном сайте, что сорванная из-за нарушения гостями правил карантина встреча Бразилия — Аргентина будет переиграна. Соответствующее решение принял дисциплинарный комитет организации. Дата и место проведения матча будут объявлены позже. ФИФА также приняла решение дисквалифицировать на две встречи четверых игроков сборной Аргентины, нарушивших COVID-протоколы.

Матч квалификационного турнира проходил в Сан-Паулу 5 сентября. Игра была прервана через несколько минут после того, как официальные лица выбежали на поле. Позже выяснилось, что аргентинские футболисты нарушили правила въезда в страну. Примечательно, что обе сборные, которым предстоит провести очный матч, уже квалифицировались на ЧМ-2022.

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футбол аргентина бразилия спорт переигровка
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