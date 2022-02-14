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Смартфоны Samsung обошли Apple по популярности в России

Технологии
Смартфоны Samsung обошли Apple по популярности в России
Global Look Press  /  Ramon Costa/ZUMAPRESS.com

Москва, 14 февраля. Сервис «Билайн.аналитика» определил самые популярные смартфоны у женщин и мужчин в России.

Большинство россиян отдают предпочтение смартфону iPhone 11, а на втором месте по популярности у мужчин находится Samsung Galaxy A51, а у женщин — Xiaomi Redmi 9A.

«Среди мужчин на первом месте Apple iPhone 11, второе место у Samsung Galaxy A51, третье у Samsung Galaxy A10, на четвертой строчке Honor 7A, а пятая позиция у Xiaomi Redmi 9A. Женщины также предпочитают Apple iPhone 11. Остальные места в топ-5 распределились так: второе у Xiaomi Redmi 9A, на третьем Samsung Galaxy A51, четвертая строчка у Xiaomi Redmi 9C NFC, а на пятом месте Samsung Galaxy A10», — говорится в сообщении сервиса.

В то же время смартфоны Samsung обошли Apple по популярности среди мужчин и женщин в России. Гаджетами этой фирмы пользуются 25,4% человек. Второе место у Xiaomi — 15% абонентов. Apple находится лишь на третьей строчке и пользуется спросом у 10,7% россиян. Стоит отменить, что у женщин до 25 лет на втором месте все же смартфоны компании из Купертино.

Недавно житель штата Колорадо Кристофер Брайан обратился в суд с коллективным иском против компании Apple из-за бракованных планшетов iPad mini шестого поколения.

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