Техас потребует у Facebook «сотни миллиардов долларов» за незаконный сбор биометрических данных

Остин, 14 февраля. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против компании Meta из-за использования социальной сетью Facebook технологии распознавания лиц.

По словам прокурора, распознавание лиц, которое использовалось Facebook, нарушило действующий в штате закон о защите конфиденциальности персональных биометрических данных. По словам источника, знакомого с вопросом, иск предполагает взыскание с интернет-гиганта «сотен миллиардов долларов».

В заявлении Пакстона указывается, что сбор биометрических данных с использованием фотографий, которые пользователи загружали с 2010 по конец прошлого года, привело к «десяткам миллионов нарушений» законодательства штата Техас.

Это не первый случай обвинений, выдвинутых против социальной сети за сбор биометрических данных граждан. В 2015 году коллективный иск против компании был подан в штате Иллинойс. Юристы Facebook заявили, что закон штата Иллинойс не распространяется на его метод идентификации пользователей по фотографиям. Компания также заявила, что предоставила пользователям возможность отказаться от этой функции. Тем не менее, в рамках досудебного соглашения Facebook выплатила около 650 млн долларов.

Facebook will pay $650 million to settle class action suit centered on Illinois privacy law | TechCrunch https://t.co/xJUsZFQW2X Still awaiting my check!