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Техас потребует у Facebook «сотни миллиардов долларов» за незаконный сбор биометрических данных

Весь мир
Техас потребует у Facebook «сотни миллиардов долларов» за незаконный сбор биометрических данных
pixabay.com  / 

Остин, 14 февраля. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск против компании Meta из-за использования социальной сетью Facebook технологии распознавания лиц.

По словам прокурора, распознавание лиц, которое использовалось Facebook, нарушило действующий в штате закон о защите конфиденциальности персональных биометрических данных. По словам источника, знакомого с вопросом, иск предполагает взыскание с интернет-гиганта «сотен миллиардов долларов».

В заявлении Пакстона указывается, что сбор биометрических данных с использованием фотографий, которые пользователи загружали с 2010 по конец прошлого года, привело к «десяткам миллионов нарушений» законодательства штата Техас.

«Facebook тайно собирает самую личную информацию техасцев — фотографии и видео — для собственной корпоративной прибыли. Закон штата Техас запрещает такой сбор без осознанного согласия уже более 20 лет.

В то время как обычные техасцы использовали Facebook, чтобы невинно делиться фотографиями близких с друзьями и семьей, теперь мы знаем, что Facebook нагло игнорирует законы Техаса в течение последнего десятилетия», — заявил Пакстон.

Это не первый случай обвинений, выдвинутых против социальной сети за сбор биометрических данных граждан. В 2015 году коллективный иск против компании был подан в штате Иллинойс. Юристы Facebook заявили, что закон штата Иллинойс не распространяется на его метод идентификации пользователей по фотографиям. Компания также заявила, что предоставила пользователям возможность отказаться от этой функции. Тем не менее, в рамках досудебного соглашения Facebook выплатила около 650 млн долларов.

«Эти процедурные меры защиты особенно важны в нашем цифровом мире, поскольку технологии теперь позволяют осуществлять массовый сбор и хранение уникальных биометрических идентификаторов человека — идентификаторов, которые нельзя изменить в случае компрометации или неправильного использования.

Когда онлайн-сервис просто игнорирует процедуры штата Иллинойс, как это сделал Facebook, право человека на сохранение своей биометрической конфиденциальности исчезает», — заявил окружной судья США Джеймс Донато.

В отличие от закона штата Иллинойс, который привел к коллективному иску, законодательство Техаса позволяет подать иск только от имени генерального прокурора штата. Закон штата Техас также предусматривает штраф в размере 25 тыс. долларов США за каждое нарушение. В жалобе говорится, что в 2021 году по меньшей мере 20 миллионов техасцев были пользователями Facebook.

В конце 2021 года представители Facebook сообщили, что прекращают использование технологии распознавания лиц на платформе социальной сети. В то же время официальные лица штата Техас подчеркивают, что компания Meta, которой принадлежит социальная сеть, не брала аналогичных обязательств в отношении других платформ, включая WhatsApp, Facebook Reality Labs и метавселенной.

Генпрокурор в США обвинил Цукерберга в причастности к утечке данных пользователей Facebook
wikipedia.org / Anthony Quintano / CC BY 2.0

Также по информации прокуратуры штата, Facebook подтвердил, что Meta «не будет удалять исходный код, связанный с системой распознавания лиц Facebook и сохранит все метаданные, связанные с системой». К ним относятся и данные, достаточные для идентификации пользователей Техаса, у которых было включено распознавание лиц, и у которых были сохранены шаблоны лиц.

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сша facebook техас личные данные
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