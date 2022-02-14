Дочь Курта Кобейна Фрэнсис показала своего нового возлюбленного

Лос-Анджелес, 14 февраля. Фрэнсис Бин Кобейн, американская художница и модель, дочь покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, опубликовала снимок со своим новым возлюбленным Райли Хоуком, сыном знаменитого скейтбордиста Тони Хоука.

Кобейн целый год отдыхала от социальных сетей и не публиковала снимки из своей личной жизни. Недавно она прервала молчание и опубликовала серию фотографий, отражающих самые значимые события этого периода.

Поклонники 29-летней художницы узнали, что новым возлюбленным Кобейн стал Хоук. Девушка показала кадр, где она отдыхает со скейтбордистом и его родителями.

Prt Scr instagram.com / @thespacewitch

Модель отметила, что перерыв от социальных сетей пошел ей на пользу. Это сказалось на ее психическом, эмоциональном и духовном здоровье.

Бывший барабанщик группы Nirvana Дэйв Грол ранее рассказал, как ему сообщили о передозировке и смерти Кобейна за месяц до самоубийства фронтмена коллектива.