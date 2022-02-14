Посол Пристайко назвал украинцев брошенными на фоне призывов Запада покинуть Украину

Лондон, 14 февраля. Украинцы чувствую себя «брошенными» на фоне призывов иностранных государств своим гражданам покинуть страну. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По словам дипломата, страны Запада сами подталкивают граждан Украины к панике, авиакомпании отменяют рейсы, а инвесторы выводят свои деньги. В связи с этим украинцы чувствуют, что их бросили, сказал Пристайко в интервью телеканалу CNBC.

Великобритания также предупредила граждан о необходимости уехать из страны, что расстроило украинского дипломата.

«Многие не могут уехать (с Украины. — Прим. ФАН). Моя семья не может, моя мама, брат и многие друзья. Возможно, слово "брошенные" немного сильное, но оно отражает то, как украинцы считают, с ними обращаются сейчас», — сказал Вадим Пристайко.

Ранее итальянский авиарегулятор дал рекомендацию своим авиакомпаниям избегать полеты над территорией Украины. Как сообщила Нацслужба гражданской авиации, это связано с обстановкой вокруг страны, пишет НСН.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что Украина не откажется от стремления в НАТО при нынешней конфигурации власти. По его мнению, пока власть в государстве не сменится, все будет оставаться так же, как и сейчас.