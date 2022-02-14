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Посол Пристайко назвал украинцев брошенными на фоне призывов Запада покинуть Украину

Политика
Посол Пристайко назвал украинцев брошенными на фоне призывов Запада покинуть Украину
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Лондон, 14 февраля. Украинцы чувствую себя «брошенными» на фоне призывов иностранных государств своим гражданам покинуть страну. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По словам дипломата, страны Запада сами подталкивают граждан Украины к панике, авиакомпании отменяют рейсы, а инвесторы выводят свои деньги. В связи с этим украинцы чувствуют, что их бросили, сказал Пристайко в интервью телеканалу CNBC.

Великобритания также предупредила граждан о необходимости уехать из страны, что расстроило украинского дипломата.

«Многие не могут уехать (с Украины. — Прим. ФАН). Моя семья не может, моя мама, брат и многие друзья. Возможно, слово "брошенные" немного сильное, но оно отражает то, как украинцы считают, с ними обращаются сейчас», — сказал Вадим Пристайко.

Ранее итальянский авиарегулятор дал рекомендацию своим авиакомпаниям избегать полеты над территорией Украины. Как сообщила Нацслужба гражданской авиации, это связано с обстановкой вокруг страны, пишет НСН.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что Украина не откажется от стремления в НАТО при нынешней конфигурации власти. По его мнению, пока власть в государстве не сменится, все будет оставаться так же, как и сейчас.

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