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«Мне 60 лет, какие валентинки?»: «Гоблин» Пучков не стал праздновать 14 февраля
Шоу-бизнес
«Мне 60 лет, какие валентинки?»: «Гоблин» Пучков не стал праздновать 14 февраля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В том, что у молодежи есть лишний повод поздравить «свою девчонку и подарить ей цветов», ничего плохого нет. Об этом в интервью ФАН заявил блогер и актер озвучки Дмитрий Пучков («Гоблин»).

14 февраля мир отмечает День святого Валентина — праздник всех влюбленных, когда состоящие в отношениях представители мужского и женского пола дарят друг другу импровизированные сердечки в знак искренних чувств.

Пучков рассказал, как он проводит свое 14 февраля.

«Никак я не праздную, — заявил «Гоблин». — Мне 60 лет, какие валентинки? По категории «влюбленный» я уже не прокатываю, с одной женой живу 45 лет. Поэтому вся эта суета от меня далеко».

«Мне 60 лет, какие валентинки?»: «Гоблин» Пучков не стал праздновать 14 февраля
Федеральное агентство новостей /
Блогер не увидел причин, по которым ему в этот день следовало бы относиться к своей второй половинке как-то иначе, чем обычно.

«Жену свою надо любить постоянно, а не по каким-то определенным датам, — подчеркнул он. — Что же касается самого Дня святого Валентина, то я к нему абсолютно равнодушен: все это в рамках глобализации пришло к нам с Запада, а к России никакого отношения никогда не имело. Обезьянничать никакого желания не имею совершенно, однако если у молодых людей благодаря этому празднику появится лишний повод подарить цветов и сказать приятные слова своим девчонкам, то ничего плохого я в этом не вижу».

Ранее шоумен Стас Барецкий рассказал, как празднует День святого Валентина.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Мне 60 лет, какие валентинки?»: «Гоблин» Пучков не стал праздновать 14 февраля
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