Украинцы сочли нелепым фото Зеленского во время разговора с Байденом

Киев, 14 февраля. Обнародованная пресс-службой украинского лидера Владимира Зеленского фотография к новости о телефонных переговорах с американским президентом Джо Байденом оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли в новостном портале «Страна.uа».

Известно, что беседа Зеленского и Байдена не продлилась больше часа и составила 50 минут. Об этом сказано в заявлении пресс-пула Белого дома со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На фотографии украинский президент сидит за столом и записывает что-то с серьезным лицом. Рядом с ним находится телефон. По мнению новостного портала, подобная иллюстрация к новости вредит имиджу успешного лидера и является нелепой.

«Судя по фото, которым Банковая снабдила новость о разговоре, Зеленский больше слушал и записывал, чем чего-то там требовал у президента США», — высмеяли на Украине фото Зеленского во время разговора с Байденом.

Ранее сообщалось, что просьба Зеленского к американскому лидеру посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.