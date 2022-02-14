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Минобороны РФ проводит масштабные учения сил ПВО сразу в трех регионах страны

Армия
Минобороны РФ проводит масштабные учения сил ПВО сразу в трех регионах страны
Пресс-служба Западного военного округа

Екатеринбург, 14 февраля. Масштабные учения российских сил ПВО стартовали в Свердловской и Челябинской областях, а также в Приморском крае.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» в ходе маневров отразили групповой налет сверхзвуковых истребителей условного противника. Роль неприятеля выполняли экипажи российских перехватчиков МиГ-31БМ, передает телеканал «Звезда».

Отмечается также, что зенитчики совершили марш на новые позиции, где заступили на боевое дежурство. Им пришлось отражать атаку маневренных целей. При этом пилоты самолетов как могли усложняли задачу ракетчикам, выполняя полеты на самых разных высотах — от 300 метров до 19 километров.

Ранее сообщалось, что подразделения ВДВ выполнили задачи по укреплению белорусской границы в рамках учений Союзного государства. Российские десантники тренировались совместно с силами специальных операций ВС Белоруссии.

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