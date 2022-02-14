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Генсек ЛАГ назвал политический консенсус залогом стабильности в Ливии

Весь мир
Генсек ЛАГ назвал политический консенсус залогом стабильности в Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Каир, 14 февраля. Достижение политического консенсуса на следующем этапе является залогом стабильности в Ливии. Такое мнение высказал Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт, комментируя последние события, произошедшие в североафриканской стране.

Глава ЛАГ назвал текущий период критическим, подчеркнув важность приоритета высших интересов государства в данный момент. Он указал на необходимость мероприятий для проведения парламентских и президентских выборов.

«Важно, чтобы все стороны работали над достижением политического консенсуса на следующем этапе, так как это реальная гарантия сохранения стабильности в стране», — сказал Абул Гейт.

Генсек призвал международное сообщество поддержать любые усилия, которые направлены на укрепление единства ливийского государства и сохранения его стабильности.

В четверг, 10 февраля, Палата представителей единогласно избрала Фатхи Башагу, экс-главу МВД расформированного Правительства национального согласия, на пост премьер-министра. Ему дали 15 дней на формирование нового кабмина на смену администрации Абд аль-Хамида Дабибы. Однако последний заявил, что передаст власть только избранному народом правительству.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала уважать решение ливийского парламента. По ее словам, важно, чтобы имеющиеся противоречия внутри страны разрешались путем переговоров и не привели к серьезному конфликту.

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ливия лаг ахмед абуль гейт
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