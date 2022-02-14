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Азиатские импортеры нефти пытаются оценить риск покупки сырья у России

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 20:28
Экономика
Азиатские импортеры нефти пытаются оценить риск покупки сырья у России
Федеральное агентство новостей

Пекин, 14 февраля. Импортеры из Азии пытаются оценить, насколько рискованно приобретать у РФ сырье, дизельное топливо и мазут в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

Покупатели популярных на азиатском рынке сортов российской нефти опасаются, что Запад примет санкции против Москвы, которые приведут к серьезным торговым ограничениям. Хотя в Азии понимают маловероятность такого сценария, там начали искать альтернативных поставщиков.

Отказ Азии от покупки российской нефти выгоден ОАЭ и Саудовской Аравии — они смогут на этом хорошо заработать. Санкции против РФ приведут к подорожанию нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. С начала года стоимость нефти выросла уже более чем на 20%.

Страны ОПЕК+ ранее утвердили план увеличения добычи черного золота на 400 тысяч баррелей в сутки в марте.

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