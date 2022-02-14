Экономист объяснил, какую выгоду получают США, разжигая конфликт на Украине

Доцент кафедры экономики Северо-западного института управления РАНХиГС, экономист Артем Голубев не исключает, что шумиха вокруг Украины связана желанием США повысить интерес инвесторов к американским государственным облигациям и доллару. Создавая нестабильность в Европе, США таким образом решают свои внутриполитические и экономические проблемы.

«В марте федеральная резервная система впервые за несколько лет повысит ставку, причем ожидается, что с нулевого уровня она сразу поднимет ее на 0,5%, или 50 базисных пунктов. Такого не было очень давно, обычно ФРС повышала ставку на 0,25%. На фоне того, что ставка в Америке начнет резко расти, а европейский ЦБ не заявлял о том, что планирует повышать ставку, начнет весьма ощутимо расти разница в доходности между европейскими ценными бумагами и американскими. В этих условиях американские ценные бумаги становятся более востребованными, чем европейские», — рассказал Артем Голубев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«ФРС является главным эмитентом финансовой ликвидности в мире, и она уже давно заявила о том, что они будут сворачивать программу финансового стимулирования или высокой ликвидности. В этих условиях, конечно, рынки должны сжиматься, что мы и наблюдаем. В период финансовой нестабильности есть правило: покупай то, что понятно, что вечно, что существует на рынке не один десяток лет. К таким бумагам, как правило, относятся американские гособлигации, и поэтому они всегда пользуются более высоким спросом. В такие времена обычно укрепляется американский доллар. И здесь эта ситуация с Украиной могла подлить масла в огонь», - отметил Артем Голубев.

Нагнетание конфликта в Европе, по словам эксперта, является дополнительным фактором, который влияет на предпочтение американских ценных бумаг перед европейскими.

По словам эксперта, нагнетание конфликта вокруг Украины также отпугивает инвесторов от инвестиций в российские и китайские ценные бумаги.

«Европейские облигации — низкодоходные, японские — низкодоходные, китайские — это все-таки повышенный риск, как и в случает российскими облигациями. Получается, что альтернативы американским бумагам, которые дают большую доходность, чем европейские или японские, по большому счету нет», — пояснил экономист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Когда ситуация успокоится, тогда капиталы вновь начнут постепенно переткать из облигаций в акции и другие более рискованные инструменты», — отметил Артем Голубев.

Действия США, по его словам, приведут к высокой волатильности мирового финансового рынка, и эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока большинство Центробанков мира не ужесточат свою денежно-кредитную политику.