Автомобили Tesla заняли лидирующие позиции в мире по количеству поисковых запросов

Вашингтон, 14 февраля. Автомобили Tesla оказались самыми популярными в мире по количеству поисковых запросов. За год их количество в Google достигло 11 100 000, сообщает портал IXBT.com.

Исследователи Confused.com отметили, что компания Илона Маска смогла создать массовые электромобили и стать лицом мирового авторынка.

«У всех нас есть любимые марки автомобилей — будь то суперкары, модели эконом- или представительского класса, разработанные в Великобритании или за рубежом. Многие автомобильные бренды, которые мы знаем и любим, являются синонимами стран-экспортёров и являются реальной частью их истории и наследия. Как показывает наше исследование, некоторые из старейших мировых автомобильных брендов возглавили список и являются одними из самых успешных экспортных товаров в мире», — рассказал Алекс Киндред, эксперт по автомобильной промышленности Confused.

Второе место по количеству запросов заняли машины марки Volkswagen, третье — Toyota, четвертое — BMW, а пятое — Hyundai.

Прибыль Tesla по итогам прошлого года увеличилась на 770%, достигнув 5,52 млрд долларов.