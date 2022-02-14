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Оксана Пушкина раскритиковала проект Минкультуры о традиционных ценностях

Общество
Оксана Пушкина раскритиковала проект Минкультуры о традиционных ценностях
Пресс-служба Оксаны Пушкиной

Москва, 14 февраля. Депутат Госдумы РФ VII созыва Оксана Пушкина прокомментировала проект Минкультуры России «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», назвав его абсолютно бесполезным в современных реалиях.

Пушкина уверена, что вряд ли найдутся люди, которые выступают против таких ценностей, как жизнь, достоинство, права и свободы человека. Она заявила, что документ насквозь пропитан пропагандой, в котором указываются в качестве источников угроз США и союзники, транснациональные корпорации и прочее.

«Я вспоминаю свое советское детство, где лозунг «Кругом враги и против них надо объединяться» был столпом СССР. Но это же ничто иное как разжигание ненависти и агрессии!» — заявила депутат.

Политик считает настоящими традиционными ценностями покой в доме и взаимопонимание между людьми. По словам Пушкиной, все государственные теории должны строиться на том, что вне зависимости от расы и пола есть человек. Об этом информирует Общественная Служба Новостей.

Ранее министерство культуры России приняло решение приостановить обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей из-за критики во время его обсуждения.

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пушкина традиционные ценности
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