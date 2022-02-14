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«Талибан» вступил в переговоры с делегациями арабских стран и Евросоюза в Катаре

Весь мир
«Талибан» вступил в переговоры с делегациями арабских стран и Евросоюза в Катаре
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 14 февраля. Министерство иностранных дел Афганистана сообщило о начале переговоров в Дохе между представителями движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) и делегациями членов Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Афганская делегация высокого уровня во главе с Амиром Ханом Муттаки прибыла в столицу Катара и обсудит <…> ряд вопросов с посланниками стран Персидского залива», — сообщил заместитель пресс-секретаря МИД Зия Ахмад Такал.

Переговоры также запланированы с представителями Евросоюза. «Талибан» стремится через посредничество Катара добиться международного признания и разморозки семи миллиардов долларов, хранящихся на счетах Центробанка Афганистана в банках США.

11 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ об использовании половины данной суммы для выплат компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года. Вторую же часть планируется направить на оказание гуманитарной помощи самому Афганистану. Лицемерность подобного шага не осталась незамеченной в МИД РФ и уже получила оценку у официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Катар является главным посредником в переговорах талибов с мировым сообществои. Сперва в Дохе проходили консультации о формировании совместного правительства «Талибана» и официального Кабула до падения последнего 15 августа 2021 года.

После этого Катар стал транзитным пунктом для эвакуируемых из Афганистана иностранных посольств, контингентов стран НАТО, беженцев, что оценили в США.

«Многие страны вызвались помочь с эвакуацией из Афганистана, но ни одна страна не сделала больше, чем Катар», — заявил в свое время Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Данная политика позволила эмирату нарастить свою региональную значимость и повысить международный авторитет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан катар доха
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