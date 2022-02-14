Активисты Мали провели массовое шествие в поддержку сотрудничества Москвы и Бамако

Бамако, 14 февраля. Гражданские платформы Мали провели антифранцузское шествие в поддержку властей переходного периода и их союзников. Об этом сообщает издание Malijet.

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Организацией мероприятия занималось общественное движение «Culture 2000». Акция началась в сельской коммуне Морибабугу. Демонстрацию поддержали сотни людей. Следом шествие продолжилось в городах Куликоро, Уэлесебугу и Бугуни. Митинги посетили тысячи малийцев.

Местные жители выступают за укрепления комплексного сотрудничества Мали и России, а также требуют отказаться от взаимодействия с бывшей метрополией. Повсеместно виднелись плакаты с лозунгами «Франция = колонизация», «Прощай, Париж, грядет новое освобождение Африки» и «Макрон уезжает из Мали, да здравствует Ассими Гоита».

Федеральное агентство новостей /

По сложившейся традиции многие участники шествия принесли российские флаги и портреты президента Мали, лидера России Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера. Плакаты с последним, предположительно, являлись отсылкой к тому, что западные СМИ регулярно причисляют российских инструкторов, работающих в Африке, к сотрудникам «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей /

Африканцы видят в России освободителя и верят, что Москва поможет им избавиться от неоколониальных оков. Малийцы массово поддерживают смену политического вектора властей с западного на восточный.

Федеральное агентство новостей /

Ранее отечественный триколор появился на улицах Буркина-Фасо. Жители украшают полотнищем помещения, улицы городов и фасады зданий. Также по всей стране можно наблюдать мотоциклистов, за которыми развевается российский флаг.