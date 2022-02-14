Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 21:22
21:19
Общество
Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
21:19
Весь мир
Жители ЦАР уличили «Врачей без границ» и миротворцев ООН в пособничестве боевикам
21:18
Происшествия
Взрыв случился в жилом доме в подмосковных Люберцах
21:17
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США назвала решение CAS по Валиевой "пощечиной для чистых спортсменов"
21:15
Весь мир
Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
21:15
Шоу-бизнес
Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
21:11
Политика
Удар ниже пояса: что ждет Украину, если она помешает запуску «Северного потока — 2»
21:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице
21:06
Украина
Обозреватель Руст: Российские военные учения обходятся Украине в 17 млрд гривен
21:06
Технологии
Компания Apple зарегистрировала три новых компьютера в России перед скорой презентацией
Все новости

Зеленский сообщил о разногласиях с Шольцем в оценке рисков по «Северному потоку — 2»

Политика
Зеленский сообщил о разногласиях с Шольцем в оценке рисков по «Северному потоку — 2»
mon.gov.ua  /  Сайт министерства образования и науки Украины

Киев, 14 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем риски, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток — 2».

ФРГ должна гарантировать, что транзит голубого топлива через территорию Украины не будет прекращен, подчеркнул глава государства. Также Зеленский отметил, что в ходе обсуждения рисков у него и Шольца возникли некоторые разногласия.

«Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком — 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках», — сказал президент.

Ранее стало известно, что Зеленский и Шольц обсудили проекты законов об особом статусе Донбасса. Немецкий политик отметил, что Берлин активизировал усилия для работы в «нормандском формате».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский сообщил о разногласиях с Шольцем в оценке рисков по «Северному потоку — 2»
украина зеленский германия газопровод сп-2 шольц
Комментировать