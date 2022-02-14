Зеленский сообщил о разногласиях с Шольцем в оценке рисков по «Северному потоку — 2»

Киев, 14 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем риски, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток — 2».

ФРГ должна гарантировать, что транзит голубого топлива через территорию Украины не будет прекращен, подчеркнул глава государства. Также Зеленский отметил, что в ходе обсуждения рисков у него и Шольца возникли некоторые разногласия.

«Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком — 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках», — сказал президент.

Ранее стало известно, что Зеленский и Шольц обсудили проекты законов об особом статусе Донбасса. Немецкий политик отметил, что Берлин активизировал усилия для работы в «нормандском формате».