Москва, 14 февраля. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец не поверил заявлению украинских политиков о возможном отказе Киева от членства в Североатлантическом альянсе.

Он прокомментировал слова украинского посла в Британии Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО ради предотвращения войны. Баранец объяснил, что может скрываться за этими словами. Он не исключил, что этой репликой, скорее всего, Киев пытается отвлечь внимание от готовящегося нападения на ДНР и ЛНР, передает «Царьград».

«Это хитрая дипломатическая уловка. Я рассматриваю это как один из элементов маскировки нападения ВСУ на Донбасс. А сейчас, конечно, ждем провокаций. Это будет бикфордов шнур, способный запалить войну», — заявил он.

Военный обозреватель «КП» убежден, что необходимо сохранять осторожность, потому что ВСУ могут совершить агрессивный выпад. Украинская армия сконцентрировала на линии соприкосновения в Донбассе мощную ударную группировку.

Ранее в ЛНР заявили, что республика усиленно готовится к отражению возможной атаки украинских войск. Там отметили, что военнослужащие ВСУ могут организовать провокации в регионе в конце февраля.